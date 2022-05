Karel in Nina Zelenko: Če si umetnik, ti tega nihče ne prepreči

V članku preberite:

Družina Zelenko je slovenski javnosti dobro znana, saj so vsi njeni člani predani umetnosti. Šestindevetdesetletni Karel Zelenko je vsestranski umetnik, a javnost ga pozna predvsem po črno-belih grafikah in keramiki, s katero sta se uveljavila skupaj s pokojno ženo Sonjo Rauter Zelenko. Ljubezen do ustvarjanja sta prenesla na hčer Nino in sina Roka in se širi naprej v naslednje rodove. Člani družine so se skozi desetlet­ja večkrat predstavljali skupaj, a razstava, ki so jo ta teden odprli v ljubljanski Galeriji Lek, je posebna. Prvič svoje do zadnje črte premišljene grafike skupaj razstavljata oče in hči.