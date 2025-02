Karizmatični mož v črnem

V nadaljevanju preberite:

Njegova glasbena kariera je trajala skoraj pol stoletja, od sredine 50. let 20. stoletja do smrti. Desetletja je imel težave z alkoholom in mamili, a je bil neverjetno produktiven. Posnel ali sodeloval je na približno 130 albumih, od katerih je bilo neverjetnih 72 samostojnih studijskih albumov.Čeprav so minila desetletja od vrhunca njegove slave, je bil studijski album Johnnyja Casha American V: A Hundred Highways (2006), ki je izšel tri leta po njegovi smrti, po 37 letih njegov prvi na vrhu lestvice najbolje prodajanih ameriških albumov.

Prodal je več kot 90 milijonov plošč, vendar se je na vrh ameriške prodajne lestvice uvrstil le še z v živo posnetim albumom koncerta iz zloglasnega kalifornijskega zapora Johnny Cash at San Quentin (1969). Za zdaj zadnji studijski album Songwriter, s seveda že zdavnaj posnetimi, vendar neobjavljenimi skladbami, so izdali lani poleti.