Kdor se boji smrti, se boji tudi življenja

Katjušo Štingl poznamo kot dolgoletno novinarko, piarovko in prostovoljko Slovenskega društva Hospic, zdaj pa je pri založbi Chiara izšel njen pesniški prvenec Še živim. Polovica ljubezenske poezije je napisana z ženskega, polovica z moškega vidika, Vinko Möderndorfer pa je v spremni besedi zapisal, da je ena največjih vrednosti teh pesmi, kot tudi sleherne dobre poezije, iskrenost: »Iskrenost do krvi. Iskrenost do norosti. Iskrenost do popolnega razgaljenja.«