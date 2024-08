Klemen Dvornik: Dobri filmi ostanejo z nami

V članku preberite:

Kriminalistična televizijska serija Jezero, dokumentarni film o Leonu Štuklju Mnogoboj, celovečerni film za otroke Igrišča ne damo je le nekaj naslovov, ki nakazujejo raznolikost ustvarjanja režiserja Klemna Dvornika, ki že mnogo let dela na širokem področju avdiovizualne industrije. Pred nekaj dnevi se je vrnil iz Sarajeva, kjer so prikazali njegov zadnji film, Igrišča ne damo. »Vsaka generacija potrebuje svoj film in upam, da bo ta morda postal film generacije, ki prihaja,« pravi režiser in producent, ki je tudi »politično« aktiven. Trenutno je predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, na evropski ravni pa je že od leta 2015 v upravnem odboru Zveze evropskih televizijskih in filmskih režiserjev, ki ji je nekaj let tudi predsedoval.