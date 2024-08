Rekordno število slovenskih filmov na festivalu v Sarajevu

Trideseti, jubilejni Sarajevski filmski festival se bo v petek že čez dan odprl s projekcijami filma Po poletju oskarjevca Danisa Tanovića na devetih različnih prizoriščih (videlo ga bo skoraj sedem tisoč gledalcev). Tako so ostali zvesti tradiciji, da slovesni začetek zaznamuje projekcija filma bosansko-hercegovskega avtorja. Po poletju, drama o mladi ženski, ki prihaja na otok, da bi se soočila z vprašanjem družinske dediščine, a se skozi nepričakovano ljubezensko romanco sooči s svojo pretekostjo, je bosansko-romunsko-srbsko-slovenska (Tramal films) koprodukcija, ki je nastala tudi z delno podporo SFC-ja.

Srce Sarajeva

»Srce Sarajeva je v zadnjih dvajsetih letih, odkar se podeljuje, postalo resnično dragocena filmska nagrada, ki krepi glasove te regije in jih približuje svetovni javnosti. Verjamemo, da bo tako tudi tokrat,« je povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović, ki je vodenje festivala prevzel po dolgoletnem direktorju in soustanovitelju festivala Miru Purivatri pred dvema letoma.

Festival bodo odprli s projekcijami filma Po poletju oskarjevca Danisa Tanovića. FOTO: arhiv Dela

Posebno častno srce Sarajeva bo, kot smo pisali, dobila ameriška zvezdnica, ki se bo 20. avgusta predstavila na mojstrskem tečaju za mlade talente, ki ga bo moderiral prav Danis Tanović. Udeležila se bo tudi projekcije svoje uspešnice romantične komedije Čaka te pošta iz leta 1998. Kot je dejal direktor SFF, je Meg Ryan filmsko javnost očarala ne le s svojimi nepozabnimi vlogami, ampak je svojo spretnost dokazala tudi za kamero kot režiserka in scenaristka.

Sarajevo se bo za izjemen prispevek k filmski umetnosti poklonilo tudi palestinskemu režiserju Eliu Suleimanu, poleg njega pa bosta častno srce Sarajeva prejela še oskarjevec Alexander Payne, ki se poleg najnovejšega filma Bartonova akademija podpisuje še pod filme, kot so Gospod Schmidt (2002) z Jackom Nicholsonom v glavni vlogi, Stranpota (2004), Potomci (2011) in Nebraska (2013) - in igralec John Turturro, ki se ga spomnimo po ikonični miniaturi v filmu Veliki Lebowski (1998). Turturro, pogost sodelavec bratov Coen, s katerima je ustvaril nepozabno vlogo v filmu Barton Fink (1991) bo tako kot vsi dobitniki častnega srca vodil mojstrske tečaje, v katerih bo predstavili svoj pogled na filmsko ustvarjanje. Že v soboto dopoldne pa bodo obiskovalci lahko poslušali mojstrski tečaj režiserja Corda Jeffersona, ki je opozoril nase s svojim prvencem American Fiction in razburkal kritiško javnost.

Se vidimo v Sarajevu Režiser Damjan Kozole, ki je s svojimi filmi v Sarajevu stalni gost: »Sarajevski filmski festival je v tridesetih letih postal del naših življenj, brez njega si ne znamo predstavljati konec poletja. Postal je epicenter filmskega dogajanja na Balkanu in širše. S kolegi in sodelavci iz tujine je v prvi polovici leta nekaj najbolj običajnega, da se poslovimo z: Se vidimo v Sarajevu.«

V Sarajevu letos močno zastopane slovenske filmske barve

Letos se bo predstavilo največje število slovenskih filmov zadnjih let. Kot pravi tudi direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataša Bučar, »bo vidnost slovenskega filma na festivalu največja v zadnjih letih, saj se je na festival uvrstilo kar šest večinsko slovenskih filmov«.

V soboto bo tekmovalni program za igrani film odprla družbena satira režiserke in scenaristke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike, ki je svojo svetovno premiero doživela na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku, predpremiero pa smo si lahko ogledali na Ljubljanskem gradu. Sonja Prosenc po nagrajevanih filmih Drevo in Zgodovina ljubezni v novem filmu raziskuje sodobna družbena vprašanja v humorni, tragikomični reimaginaciji Pasolinijeve Teoreme, v glavnih vlogah so Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider. Hkrati pa je Sonja Prosenc skupaj s priznano makedonsko režiserko Teono Strugar Mitevsko ustvarila tudi serijo Mala Yugoslava, ki se je uvrstila v strokovni festivalski program Vinelink Drama.

Prav tako bo že to soboto v tekmovalnem dokumentarnem programu regionalno premiero doživel celovečerni dokumentarni film Cent'anni – prvenec scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog, ki je na filmskem festivalu v Trstu prejel nagrado občinstva za najboljši dokumentarni film. Režiserka skozi zgodbo o partnerjevem boju s smrtonosno boleznijo, ki jo uspe premagati, odkriva tudi še nezaceljene rane njunega dolgoletnega odnosa. (Film je slovensko-poljsko-italijansko-srbsko-avstrijska koprodukcija, producent filma je Cvinger film.)

V bosanskem dokumentarnem programu bo na ogled celovečerni dokumentarni film Zadnji kavboj scenarista in režiserja Tadeja Čatra, ki se je posvetil »sanjam poslednjega balkanskega kavboja«, poleg Bahrije Džeksona v filmu nastopata tudi Ahmed Burić in Mirko Ilić. Sarajevsko občinstvo posebej željno pričakuje tudi biografski dokumentarec o glasbeniku Zoranu Predinu z naslovom Praslovan, ki ga je režiral Slobodan Maksimović. Film se bo predvajal na enem najlepših prizorišč, na odprtem kinu Stari grad ob Vječnici. Kot pravi Predin, se je posebna ljubezen med skupino Lačni Franz in Sarajevom rodila že sredi osemdesetih, in od takrat dalje traja v različnih glasbenih in ustvarjalnih zgodbah in sodelovanju. »Začel sem s tihotapljenjem ananasov za sarajevsko gledališko predstavo Tetovirano pozorište, nadaljeval s pesmijo Zarjavele trobente skupine Kongres, ki sem jo rešil pred pozabo, in zdaj to zaokrožil s svetovno premiero Praslovana na SFF.«

Zoran Predin. FOTO: Leon Vidic

Slovenski film je letos zastopan tudi v delu otroškega in mladinskega programa – tja sta se uvrstila film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika in mladinska kriminalna drama Tartinijev ključ scenarista in režiserja Vincija V. Anžlovarja, ki bo na festivalu doživel svetovno premiero.

Pri manjšinskih koprodukcijah poleg otvoritvenega Tanovićevega filma lahko omenimo še celovečerec srbske igralke, režiserke in scenaristke Mirjane Karanović z naslovom Mati Mara, ki govori o uspešni podjetnici in materi samohranilki, ki doživi šok zaradi prezgodnje smrti sina Nemanje.

V sklopu open air programa bomo lahko videli še eno manjšinsko slovensko koprodukcijo, Gym bosansko-hercegovskega režiserja Srđana Vuletića, na posebni projekciji pa se bo predstavil letošnji cannski kratkometražni zmagovalec Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića, ki je film posnel po resničnih dogodkih leta 1993 v Bosni in Hercegovini, ko so srbske paravojaške enote napadle potniški vlak, in se jim je med petsto potniki zoperstavil le eden. Tudi ta film je malo slovenski (hrvaško-bolgarsko-francoski koprodukcija-se pridružuje tudi slovenski Studio Virc), direktor fotografije je Gregor Božič, v eni izmed vlog je nastopil vsestranski umetnik in režiser Nebojša Pop Tasić.

Slovenske barve bodo zastopane tudi v študentskem tekmovalnem programu, kjer se bosta med petnajstimi filmi za nagrado potegovala kratki film Mentor režiserke Tinkare Klipšteter in Onkraj obraza scenaristke in režiserke Anje Resman.

Tekmovalni program odpira film Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike. Težko pričakovana premiera dokumentarca o Zoranu Predinu, Praslovan. V tekmi za najboljši dokumentarec prvenec Maje Doroteje Prelog Cent'anni.

Predsednik žirije Paul Schrader, v žiriji tudi Sebastian Cavazza

Predsednik letošnje žirije za tekmovalni igrani film je Paul Schrader, režiser in scenarist, ki se podpisuje pod scenarije kultnih filmov, kot so Taksist, Pobesneli bik in Zadnja Kristusova skušnjava, ob njem pa bodo o najboljših celovečercih presojali še švedska igralka in prejemnica številnih nagrad Noomi Rapace, režiserka iz BiH Una Gunjak, prejemnica evropske filmske nagrade za kratki film Kokoška, v Cannesu nagrajeni finski režiser Juho Kuosmanen in Sebastian Cavazza, eden najbolj uveljavljenih slovenskih filmskih igralcev v regiji.

Na Talents Sarajevo, programu, ki predstavlja mlade obetavne filmske ustvarjalce iz regije, so med drugim izbrali tudi slovensko režiserko Tino Ščavničar, direktorja fotografije Petra Perunoviča, igralca Gašperja Markuna in kritičarko Tinkaro Uršic Fratina. Med projekti koprodukcijske tržnice je bil letos izbran projekt Birma režiserja Darka Sinka v produkciji December. Med 15 mladimi producenti pa sta izbrani Esma Hajdarpašić (Stara Gara) in Eva Kučera Šmon (Remkora).