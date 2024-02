Kmečki punt 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

V minulem tednu so v vrsti držav članic Evropske unije potekali množični protesti kmetov, nadaljevali so se tudi ta teden. Čeprav so vzroki zanje različni, imajo nekatere skupne poteze. Kmetje so besni zaradi visokih stroškov vsega, kar potrebujejo za svoje delo, od gnojil do goriva za traktorje in druge delovne stroje. Stroški naraščajo predvsem od začetka vojne v Ukrajini pred skoraj dvema letoma. Poleg tega jih dušijo vedno strožja regulacija pridelave, povezana tudi z zelenim prehodom, visoke dajatve in uvoz poceni kmetijskih pridelkov iz držav, ki niso članice EU. Njihovo sporočilo je jasno. Grozi jim propad, konec kmetijstva pa bi prinesel neobvladljive težave, predvsem pri preskrbi s hrano.