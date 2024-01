Ko imaš iz hiše razgled na svoj grad

V nadaljevanju preberite:

Obnova več kot 810 let stare, na živi skali postavljene romansko-renesančne utrdbe v občini Vojnik, ki jo je Franci Zidar kupil leta 2007, sicer še niti približno ni dokončana. Kako poteka, smo si v družbi sodobnega graščaka kmečkega porekla in nekdanjega direktorja Kozjanskega parka, ogledali na sončen in silno mrzel dan ter ga obiskali tudi doma.