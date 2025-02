Ko ZDA zvenijo kot Rusija

V članku preberite:

Te dni v živo spremljamo, kako se piše zgodovina in kakšne nepredvidljive preobrate prinaša. Predsednika ZDA in Rusije sta se po dolgem obdobju zamrznjenih odnosov razgovorila po telefonu, njuni predstavniki pa so nato v Savski Arabiji sedli za isto mizo, razpravljali o obnovitvi diplomatskih stikov in možnosti srečanja na najvišji ravni. Medtem Ukrajina in EU z vse večjo zaskrbljenostjo spremljata Trumpove napovedi, da bo kar se da hitro končal vojno v Ukrajini. Te dobivajo vse bolj zlovešč ton, saj so nekatera njegova stališča čedalje bolj podobna Putinovim.