Drugi najpomembnejši človek administracije Donalda Trumpa in najbogatejši človek na svetu Elon Musk ne vzbuja pozornosti le z nenavadnim vedenjem, ampak tudi s političnim delovanjem. Že kdaj prej je razburjal s svojimi stališči, med katerimi so se znašli dvomi o resnosti covida-19, podpora teorijam zarote, antisemitske opazke in opozarjanje na nevarnost kolapsa prebivalstva, ki nam menda grozi.

A milijarder je bolj kot zaradi bizarnih idej nevaren zaradi vpliva na svojega šefa in s tem na njegovo zunanjepolitično usmeritev. V zadnjem času se je namreč Musk jasno postavil na stran za ocean oddaljene evropske skrajne desnice.

Kdo so ljudje, ki v Evropi mislijo podobno kot najbogatejši človek na svetu?