Kraljeva plačila za molk

Nekdanji španski kralj Juan Carlos, ki je v jeseni življenja postal sinonim za finančne malverzacije in druge afere, je napovedal izid knjige spominov s pomenljivim naslovom Sprava. K objavi dela, ki bo luč sveta ugledalo v francoščini, naj bi ga spodbudil občutek, da so mu ukradli besedo o njegovem življenju. Tuje in domače medije pa pred objavo zajetnega dela še naprej polnijo vrstice o njegovih stranpoteh. Razkritja, ki v zadnjem obdobju v javnost prihajajo po kapljicah, tokrat niso neposredno povezana z njegovimi neprijavljenimi računi in kot taka bolj kot javni interes nagovarjajo radovednost. Toda kljub njihovi izrazito rumeni naravi se v njih zrcali vse prej kot zgleden značaj suverena, ki je bil na čelu Španije od leta 1975 do abdikacije junija 2014.