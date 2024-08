V članku preberite:

»Od nekdaj je bilo samo to, nuja, da zapišem, preberem, poslušam,« pravi Ksenija Jus, ki si življenja brez besed, pesmi, glasbe in ustvarjalnosti ne zna predstavljati. Je kantavtorica, celo prva pri nas, ki je to vpisala kot svoj poklic, in samosvoja ustvarjalka, ki je kljub ironiji in kritiki tega sveta ohranila lirično dušo.