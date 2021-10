Kučana sem že imel, Lovšina še čakam, Janša pa …

V nadaljevanju preberite:

Pravzaprav je diplomirani pravnik, ki ni nikoli delal v stroki. Po dveh desetletjih in 888 oddajah Aleksandar Stanković ostaja voditelj najbolj provokativnega političnega talk showa na hrvaški televiziji (HRT) in tudi ene od oddaj na tej televiziji z najdaljšim stažem. Pokojni hrvaški novinarski urednik Denis Kuljiš je ob robu knjige, v kateri je Stanković zbral anekdote, povezane z oddajo Nedeljom u 2 (V nedeljo ob dveh), naslovil pa Sto obrazov in Aca (Sto faca i Aca), kakor ga kličejo prijatelji, zapisal, da gre za »najpomembnejšo oddajo na hrvaški televiziji«. Nekateri gostje so mu iz studia in oddaje ušli, drugi so ga hoteli sprovocirati, da bi odšel on. Kritike jemlje kot del posla, sina ne bo vodil na nogometne tekme, cenzure, pravi, da ne pozna, Prepričan je, da je odnos hrvaške javnosti do nacionalne HRT boljši kot slovenske javnosti do Radiotelevizije Slovenija.