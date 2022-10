Lea Mihevc: New York je bil moja šola življenja

V članku preberite:

Obetavna igralka Lea Mihevc je pred dnevi na odru mariborske Drame v predstavi Elektri pristoji črnina odigrala svojo prvo večjo gledališko vlogo. Slovensko občinstvo jo je spoznalo že v priljubljenih serijah Ena žlahtna štorija, Reka ljubezni in Ja, Chef, pa med drugim v predstavah Hiša Bernarde Alba ter Vanja, Sonja, Maša in Špik. V Cankarjevem domu bo 27. oktobra izvedla svoj avtorski projekt, ki ga je navdihnilo tudi njeno petletno bivanje v New Yorku. »To je bila prava šola življenja,« pravi simpatična 32-letnica.