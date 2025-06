Lepo je zmagati, a pomembneje je skupaj priti na cilj

V nadaljevanju preberite:

Kadet britanske kraljeve vojaške akademije Sandhurst (RMAS), poročnik Slovenske vojske Tilen Pelko, je tudi prejemnik obeh najvišjih priznanj, ki jih ta uveljavljena vojaška akademija podeljuje tujim državljanom, ki se šolajo pri njih. Navdušil jih je z vojaškimi, praktičnimi in akademskimi rezultati, zato so ga imenovali za najboljšega med tujimi kadeti. Sin elektroinženirja in inženirke kemije iz Velenja je z nami delil vtise s Sandhursta in svoj pogled na vojaški poklic.

»Dvojno priznanje je redek in izjemen dosežek ter resnično priznanje Sloveniji in mednarodni tradiciji Sandhursta. Združeno kraljestvo in Slovenija sta ponosna na svoje vojaško sodelovanje in prijateljstvo ter stojita skupaj kot zaveznici Nata,« je ob fotografiji podelitve dveh priznanj 27-letnemu Slovencu na facebooku zapisalo veleposlaništvo Združenega kraljestva v Ljubljani.