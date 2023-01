Leto štirih volitev in treh referendumov

V nadaljevanju preberite:

Le redko se zgodi, da se volitve skoncentrirajo tako, kot so se letos. Poleg trojih neposrednih, državnozborskih, predsedniških in lokalnih, so potekale še ene posredne, v državni svet. Kot da to ne bi bilo dovolj, so jesensko gnečo odločanj povečali še trije referendumi, ki so bili k sreči na isti dan.

Ker ima Slovenija parlamentarni politični sistem, so najpomembnejše volitve v državni zbor, edini polnokrvni parlamentarni dom v teh krajih. Od sestave državnega zbora je odvisno, kdo bo vodil državo. Ne vodi je predsednik, čeprav je uradno to najvišji položaj, ampak je največja moč v rokah predsed­nika vlade. Posebno če ima zanesljivo državnozborsko večino, se pravi, da ga trdno podpira vsaj 46 poslancev.