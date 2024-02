Lila Prap: Brez moža ne bi bilo nič

V članku preberite:

Le redki odrasli si zastavljamo vprašanja, ki se otrokom zdijo hudo pomembna. Kot recimo, zakaj ima lisica košat rep ali zakaj ima lev grivo. A nekaj svetlih izjem obstaja. Ena od njih je pisateljica in ilustratorka Lila Prap. Njene igrive ideje in prepoznavne risbe s kredo že skoraj tri desetletja zabavajo najmlajše in vse, ki z njimi v Lilinih knjigah raziskujejo svet. Glas o unikatni slovenski ustvarjalki je segel čez jezikovne meje in oceane, njena dela so prevedli v skoraj 40 jezikov, ona pa je ostala dostopna, sproščena, umirjena. »Biti moraš zelo preprost, ne smeš preveč čarati,« pravi o risanju s kredo, a morda tudi o življenju.