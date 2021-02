Luč na koncu predora

Pohvale farmacevtski industriji in operaciji Warp Speed

Florida, Bali, Mehika

Časopisa New York Times ni mogoče obtoževati, da je blizu, poročilo, da je bil nekdanji predsednik po oktobrski okužbi z novim koronavirusom veliko bolj bolan, kot so povedali javnosti, pa se vendarle zdi verjetno. Republikanski prvak je tudi sam govoril o čudežnem zdravilu, ki ga je pozdravilo, med hitrim upadanjem števila novih okužb, hospitalizacij in smrti pa tudi drugi Američani vse bolj upajo na skorajšnji iztek sodobne kuge.Trumpa so oktobra menda preselili v vojaško bolnišnico Walterja Reeda zato, ker se je hitro začela zniževati raven kisika v njegovi krvi in je bil v nevarnosti, da ga bodo morali priklopiti na naprave za umetno dihanje, poročanje štirih neimenovanih prič navaja newyorški časopis. Po začetnih katastrofalnih rezultatih so zdravniki takšno obravnavo bolnikov sicer izboljšali, a je bil predsed­nik pri svojih 74 letih in preveliki teži vendarle resno ogrožen. Menda so se že pokazala prva znamenja pljučnice in k selitvi v bolnišnico naj bi ga prepričali z argumentom, da bo šel ali sam ali pa ga bodo morali nesti.Takšna razkritja, če držijo, le še poudarjajo dosežke ameriške farmacevtske industrije, zaradi katerih je Trump že čez nekaj dni lahko zdrav odkorakal do vladnega helikopterja in se pustil odpeljati nazaj v Belo hišo. Sam je povedal, da se mu je zdravje čudežno izboljšalo po prejemu eksperimentalnega zdravila družbe Regeneron Pharmaceuticals, ki s koktajlom protiteles pomaga odpravljati okužbo. Dobival je tudi steroidna zdravila in protivirusni remdesivir, tedanja prva dama slovenskega rodu, ki je bila tudi okužena, pa se je odločila za tradicionalno zdravljenje.Novi demokratski predsednikje ob nastopu zavračal dosežke svojega predhodnika pri boju s pandemijo, program cepljenja naj bi bil v veliko slabšem stanju, kot so pričakovali. A je tudi napovedal, da bodo v kratkem cepili milijon Američanov na dan, v času, ko so približno toliko ljudem že vbrizgavali prvi odmerek cepiva Moderne ali Pfizerja/Biontecha, razvitih s pomočjo izjemnega programa Warp Speed. Politika ima svoja pravila, a bi vendarle lahko priznala dosežke tam, kjer so.Prav zaradi velikih uspehov pri razvoju cepiv in zdravil je bilo še toliko bolj presenetljivo Trumpovo omalovaževanje grozljive pandemije, ki je pomembno vplivalo na volilne izide. Ameriško gospodarstvo se je pred tem že začelo krepiti in raziskave javnega mnenja so kazale večje zadovoljstvo vprašanih s svojim predsednikom. Potem ko je zbolel, so mnogi med njimi spet presodili, da se je poigraval s svojo in njihovo usodo.Še veliko težje obtožbe padajo na newyorškega guvernerja, pa čeprav so bili njegovi privrženci tako navdušeni nad tiskovnimi konferencami na začetku pandemije, da so mu podelili kar nagrado emmy. Njegova tesna sodelavka Melissa DeRosa pa zdaj priznava prikrivanje resničnih razsežnosti smrti v domovih upokojencev po odločitvi, da se oboleli vanje vračajo. Šele tožilstvo je objavilo več kot trinajst tisoč s tem povezanih smrtnih primerov, potem ko so v Albanyju v strahu pred kazenskim pregonom navajali precej nižje številke.Amerika je šele začela razčiščevati stare zdravstvene grehe, a se že veseli vse boljšega novega stanja. V minulih dveh tednih je bilo 36 odstotkov manj novih primerov okužbe, 27 odstotkov manj hospitaliziranih bolnikov in 22 odstotkov manj smrti. Tako kot še ne razumejo povsem širjenja novega koronavirusa, ne znajo popolnoma pojasniti niti njegovega umikanja. Najbrž je konec žalostnih posledic množičnih božičnih in novoletnih obiskov, čeprav so zdravniki državljanom svetovali, naj ne potujejo, morebitne druge dejavnike sprememb pa bodo morali šele odkriti. Tudi demokratska Bela hiša izraža veliko zaskrbjenost zaradi izjave Svetovne zdravstvene organizacije, da virus ni izviral iz wuhanskega virološjega inštituta in od Kitajske zahteva vse podatke o začetnem obdobju pandemije.Američani pa že upajo, da se nočna mora približuje koncu. Niti minuto prehitro, saj posledice niso le gospodarske, in tako kot je mogoče podcenjevati širjenje nevarne bolezni, je mogoče tudi preveč zaostrovati ukrepe proti njej. Tudi v ZDA mnogi kritizirajo učitelje javnih šol, ki se nočejo vrniti v razrede, medtem ko številne zasebne šole bolj ali manj varno nadaljujejo pouk. Res pa je že ena sama žrtev v šolah ena preveč in nova demokratska administracija namerava poskrbeti za boljše prezračevanje šol in druge ukrepe.Pomisliti bi morali tudi na velike psihološke in druge nevarnosti osamitve za otroke in mlade. Kalifornijska univerza v Berkeleyju je podaljšala popolno karanteno in prepoveduje celo rekreacijo na prostem, kršitelje bodo prijavili policiji, pa ima tudi veliko študentov hude psihološke težave zaradi dolgotrajne osamitve. Prepiri o tem, ali so zvezne države z zelo strogimi omejitvami sploh kaj na boljšem, se nadaljujejo.Američani, ki že vidijo luč na koncu predora, pa raziskujejo možnosti za prve normalne počitnice po letu dni pandemije. Agencija za oddajo počit­niških stanovanj HomeToGo poroča o največjem zanimanju za domače počitnice na Floridi, kjer so omejitve že zdaj veliko blažje, vse večje pa tudi za tuje destinacije, kot sta Mehika ali Bali. Ob poročilih o hitrem širjenju novih sevov nalezljive bolezni Američani upajo, da bo inovativna farmacevtska industrija poskrbela tudi za te.