Mal' sva ljubezniva, mal' pa prepirljiva

Ona je sicer zaposlena kot vzgojiteljica v vrtcu, on pa je moderator na javnem radiu ter starejši brat Boštjana Romiha. Zakonski par že več kot osem let redno skupaj muzicira in pri tem nadvse uživa. Lani sta izdala prvenec Terapija za pare, lahko pa se pohvalita tudi s festivalsko zmago. Obiskali smo ju v Šempetru v Savinjski dolini.

S fotografom naju pred blokom v poznih popoldanskih urah prvi opazi njun enajstletni sin Blaž. Z žogo pod pazduho prikoraka z igrišča in nama prijazno in odločno razloži, kam morava iti. V njihovem svetlem, toplem in smeha polnem družinskem stanovanju, kamor nas gostoljubno povabita Vanja in Matjaž, spoznamo tudi Blaževo sestro, prijetno in samozavestno devetletnico Živo. Ena stena v dnevni sobi je v celoti namenjena uokvirjenim družinskim fotografijam, utrinkom s potovanj in druženj. Na zaslonu televizije je video romantičnega gorenja ognja v kaminu, kar se imenitno ujema s tiho klavirsko skladbo.