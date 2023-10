Samo multiplatinasto dekle

V nadaljevanju preberite:

Zvezdniški status vsestranske ustvarjalke italijansko-irskih korenin Gwen Stefani sta še bolj utrdila solo glasbena kariera in razvoj lastne blagovne znamke oblačil L. A. M. B. Mama treh sinov in milijonarka, ki je trenutno poročena s slavnim, sedem let mlajšim kantri pevcem Blakom Sheltonom, bo 3. oktobra dopolnila 54 let.