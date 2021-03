Manj dela za več življenja

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih iz leta 2019 najmanj ur na leto na delovnem mestu preživijo Danci, Norvežani, Nemci, Nizozemci in Švedi, največ pa Mehičani, Kostaričani, Korejci, Rusi in Grki. Zagovorniki skrajšanega delovnega časa poudarjajo pozitivne učinke, kot so večja produktivnost, izboljšanje duševnega zdravja delavcev in boj proti podnebnim spremembam. V času pandemije so vprašanja o ravnovesju med delom in zasebnim živ­ljenjem, izgorelosti in dobrem počutju aktualna kot še nikoli. Španska vlada odgovarja na izzive sodobnega časa s pilotnim projektom 32-urnega delovnika.