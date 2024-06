Maraaya: Ne dajeva si razlogov za ljubosumje

V nadaljevanju preberite:

Pevka, avtorica in profesorica ter glasbeni producent sta kot duet Maraaya ob 20-letnici skupnega ustvarjanja pred kratkim prvič napolnila Križanke. Z zakonskim in poslovnim parom smo se pogovarjali o njunem odnosu, lovljenju ravnotežja med kariero v šovbiznisu in skrbjo za partnerstvo in družino, za katero pravita, da je zanju sveta, o novi igrivi uspešnici Zlata ribica ter velikih spektaklih, ki ju napovedujeta za prihodnje leto. Kar zadeva njuno razmerje, trdita, da nihče od njiju ni bil nikoli ljubosumen.