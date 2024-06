Marilyn Monroe: Če bi upoštevala vsa pravila, ne bi prišla nikamor

V nadaljevanju preberite:

Marilyn Monroe, ki bi 1. junija praznovala 98. rojstni dan, še danes buri duhove. Tudi zato, ker je uradno razglašeni vzrok smrti samomor zaradi predoziranja z uspavalnimi tabletami vprašljiv že vse od začetka. Dejstvo pa je, da nepozabna ameriška igralka in pevka s svojim skrbno domišljenim erotičnim vedenjem ni mešala le glav najvplivnejših moških tistega časa, temveč se je v lastni glavi pogosto izgubljala tudi sama. Njeno življenje ni bilo lahko. Odraščala je v primežu revščine in zlorab. O tem, zakaj je, samska in s premoženjem v vrednosti sedem milijonov dolarjev, preminila tako zgodaj, stara le 36 let, kroži kopica teorij.