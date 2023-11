Marsikdo želi službo Joeja Bidna

V nadaljevanju preberite:

Tako kot vedno bodo tudi prihodnje leto volitve ameriškega predsednika potekale prvi četrtek po prvem ponedeljku v novembru. Datum bo 5. november, torej je do njih še manj kot eno leto. Glavna kandidata sta znana. Za največji stranki sta to sedanji predsednik, demokrat Joe Biden, in njegov predhodnik v Beli hiši, republikanec Donald Trump, ki ga je Biden premagal na volitvah leta 2020. Vendar to ne pomeni, da so vsi drugi že vrgli puško v koruzo.

Kdo so predstavniki mlade oziroma vsaj mlajše politične garde, ki bi hoteli službo Joeja Bidna?