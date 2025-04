V nadaljevanju preberite:

Zima je končana in s tem z izjemo hokeja bolj ali manj tudi športne panoge, ki so tekmovalno povezane z njo. Sklenila se je tudi sezona za alpinske deskarje, ki je slovenskim predstavnikom in predstavnici prinesla tako veselje kot nekaj razočaranja nad izidi. Kaj je o športni sezoni in tudi širše povedala Gloria Kotnik, dobitnica bronastega odličja z olimpijskih iger v Pekingu leta 2022, preberite v članku.