Michael Douglas: Gekko za vedno

25. septembra, na rojstni dan ameriškega zvezdnika Mi­chaela Douglasa, dvakratnega oskarjevca, enkratnega ločenca ter nekdanjega alkoholika, ki je prebolel raka, je 52 pomladi dopolnila tudi njegova žena, irsko-valižanska igralka Catherine Zeta-Jones. Poročena sta že dobrih dvajset let in imata dva otroka. V zgodovino filma se je vpisal kot nekdo, ki je imel nos za sodelovanje v drznih projektih. Takšnih, ki močno vplivajo tako na širšo družbo in politiko kot intimo oziroma erotiko, omejeno na zadovoljevanje telesnih užitkov – a ne brez po­sledic. Znan je po raskavem kadilskem glasu, nazaj počesanih laseh in izjemno uspešnih, bistrih likih iz sveta posla in politike. Potem ko so njegovega prvorojenca Camerona Douglasa zaradi uživanja in preprodaje drog poslali za zapahe, je v ganljivem pismu razkril družinske težave z različnimi odvisnostmi; hkrati je priznal, da je bil med sinovim odraščanjem pogosto odsoten, kar je doživljal tudi sam kot otrok.