Mik Simčič: To, čemur danes pravimo moderna umetnost, zavračam

Samosvoj kipar, slikar in scenograf Mik Simčič, najbolj znan po izjemnem, v Vatikanu razstavljenem portretu papeža Frančiška, je pred kratkim dokončal novo čudovito delo, namenjeno nujni renesansi družbe – tj. tridimenzionalno različico Botticellijeve Venere. Strastnega umetnika, ki pravi, da ne spada v krog izpostavljenih kolegov kulturnikov, in njegovo partnerico Teo Rejc smo obiskali v dopoldanskih urah v njegovi hiši, ki se stika z ateljejem in se zdi kot domačnosti polna galerija. Zanimivo je, da je že med služenjem vojaškega roka v JLA naredil spomenik revolucije in ta še zdaj stoji na stari cesti na Ravbarkomandi.