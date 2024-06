Za prvi spolni odnos ni nikoli prepozno, ampak marsikdaj prezgodaj

V nadaljevanju preberite:

O tem, kdaj se v povprečju zgodi izguba nedolžnosti v svetu in pri nas ter zakaj se je pametno že od začetka zavedati razlike med t. i. sveto in demonsko spolnostjo, smo se pogovarjali z ginekologinjo in porodničarko Tinkaro Srnovršnik in antropologinjo ter sociologinjo Lucijo Mulej, anketiranci pa so nam zaupali svoje spomine na prvi spolni odnos. Na svetu je sicer kar 38 odstotkov ljudi med 18. in 24. letom, ki prve spolne izkušnje še niso in je mogoče niti ne bodo imeli. Znani hindujski menih, ki ima kar 125 let, svojo dolgoživost in zdravje pripisuje prav dejstvu, da vse življenje ni imel niti enega spolnega odnosa.