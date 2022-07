Moč jina, vladavina janga

V nadaljevanju preberite:

Ko je Zhang Tianshi dopolnila šest let, ji je začela mati povezovati stopala. To se je dogajalo na samem začetku 20. stoletja in tik pred koncem zadnje cesarske dinastije, ko so bili standardi ženske lepote še vedno boleče ujeti v čeveljčke, podobne tistim, ki se jih natakne punčkam iz celuloida, ki so skrojeni iz brokatne svile, bogato izvezeni s pisanimi nitmi in tako majhni, da ne prekrijejo dlani odraslega človeka.