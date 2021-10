Morda ni treba, da bi šle vse izkušnje pandemičnega časa v pozabo

V nadaljevanju preberite:

V petek se je uradno začelo novo študijsko leto. Podobno kot zadnji dve bo tudi leto 2021/2022 neobičajno, saj ga bo krojila še vedno trajajoča pandemija covida-19. Za študente to pomeni, da bodo morali za udeležbo na predavanjih v predavalnicah izpolnjevati enega od pogojev PCT, torej, da so covid preboleli, so proti njemu cepljeni ali pa se bodo morali enkrat na teden samotestirati s hitrimi antigenskimi testi. Tedensko testiranje bo za tiste, ki covida niso preboleli ali niso cepljeni, obvezno tudi za druge študijske dejavnosti in bivanje v študentskih domovih. Teste bodo lahko brezplačno dobili v lekarnah.