Morje je čisto, četudi se sluzi

Številni se spominjamo močnega sluzenja morja v 80. in 90. letih preteklega stoletja. Ta naravna in na pogled zelo neprivlačna nadloga je letošnje poletje ponovno zajela skoraj celoten severnojadranski bazen. Načeloma zdravju ni nevarna. Podrobnejša pojasnila sta nam podali strokovnjakinji dr. Patricija Mozetič z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in dr. Manja Rogelja, strokovna vodja Akvarija Piran, ki je del Centra znanosti Univerze na Primorskem.