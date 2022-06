Moža je podjetje povsem posrkalo

Pozdravljeni,

na vas se obračam bolj zaradi svojega moža kot zaradi sebe. Poročena sva dobrih 25 let. Spoznala sva se po koncu študija in hitro oblikovala družino. Ves čas sem ga podpirala na njegovi poslovni poti. Ko je prevzel srednje veliko podjetje, sem mu stala ob strani in skrbela, da je vse okoli njega gladko teklo. Marsikdaj sem pomagala tudi v firmi. Opustila sem svojo poklicno kariero, za kar mi nikoli ni bilo žal. Mož in družina mi pomenita največ na svetu.

Z možem se dobro razumeva, otroci so odrasli, nekateri v tujini, drugi študirajo doma. Zdaj je napočil čas, ko naj bi se midva končno bolj povezala. Vendar je ravno nasprotno. Situacija s covidom je v podjetju prinesla veliko zaskrbljenosti in stisk, a sva jih dobro rešila. Odpirajo se nove poslovne priložnosti. Vem, da bi jih mož rad izkoristil. Skrbi ga za delavce, rad bi ohranil delovna mesta, vendar to zahteva precejšnje rekonstrukcije, vložke, spremembe … Po drugi strani je situacija nepredvidljiva. Vidim, kako ga vse to obremenjuje in skrbi. Postaja razdražljiv, ne spi, izgubil je apetit. Pogosto ga kaj vprašam, a je zadirčen in prepirljiv. Imam občutek, da se oddaljujeva, namesto da bi se zbliževala.

Skrbi me zanj, za njegovo zdravje. Nič več se ne smeji, tudi najina intima obupno peša oziroma je tako rekoč več ni. Zbuja se in vse noči tava naokoli. Nehal se je ukvarjati s športom, se družiti s prijatelji. Ni videti, da bi ga sploh še kaj zanimalo, ves čas samo premleva glede podjetja. Vem, da čuti veliko odgovornost tudi do drugih, do zaposlenih, naročnikov, mi je pa grozno, ker pozablja nase in na nas.

Mi lahko svetujete, kako mu naj pomagam? Želim si, da bi bil spet bolj zadovoljen. Rada bi ga spet doživela takšnega, kot ga poznam.

Mirjana

Draga Mirjana,

hvala za zaupanje, da ste se v stiski obrnili name. Očitno je, da imate moža zelo radi. Skoraj vse življenje sta povezana, zato sočustvujete z njim. Boli vas, ko vidite, kako trpi in kako se negativne posledice stresa, ki mu je izpostavljen v službi, kažejo v njegovem psihofizičnem počutju, s tem pa tudi kakovosti vašega živ­ljenja. Razumljivo je, da mu želite pomagati. Vedno ste mu stali ob strani in mu želite biti v oporo tudi zdaj.

Žal pa te stvari niso tako preproste. Poti, ki naj bi jo prehodil vaš mož, ne morete prehoditi namesto njega. Ni čarobne paličke, s katero bi ga začarali in mu odvzeli breme, ki ga nosi. To je pot, ki jo bo moral opraviti sam.

Ne glede na vso ljubezen in skrb mu ne morete biti terapevt. Položaj, v katerem so se znašli direktorji, menedžerji in lastniki podjetij v času covida, je objektivno težek. S sabo prinaša veliko stresnih situacij, ki jih je treba obvladati, razrešiti tako ali drugače. To so realne obremenitve, s katerimi morajo vodstveni kadri shajati. Na teh točkah se prepozna pomen rezilient­nosti, sposobnosti, da življenjske krize uspešno preidemo in živimo naprej. Vaš mož ima nedvomno veliko strokovnih kompetenc, saj je podjetje uspešno vodil dolga leta. Zdaj pa bodo prišle do veljave še druge in ena od njih je zagotovo obvladovanje stresa.

Danes v psihologiji in psihoterapiji poznamo veliko učinkovitih načinov, s katerimi lahko posamez­nika podpremo, da lažje obvladuje stres. Pogosto stres generirajo naši notranji vzorci, disfunkcionalna prepričanja, ki nas pehajo v stiske. Velik del stresa lahko predstavlja neoptimalno upravljanje časa ali neučinkovito prioritiziranje nalog. Pomembna je tudi sposobnost sproščanja, odlaganja bremen. Tako kot imamo v naravi cikle dneva in noči, plime in oseke, vdiha in izdiha, tudi naš organizem potrebuje obdobja aktivacije in počitka. Da bi učinkovito prenašali obremenitve, se moramo znati tudi sprostiti. Vse to so kompetence in strategije, ki jih lahko vaš soprog prediskutira in usvoji z ustreznim strokovnjakom.

Kljub temu je marsikaj, kar lahko naredite. Z možem sta povezana v sistem. V družini, v podjetju, v vsaki skupnosti je vedno tako. Ljudje vplivamo drug na drugega. Če se spremeni eden izmed elementov sistema, se bo avtomatično spremenil celoten sistem. Edini »element« v sistemu, ki ga lahko zares spreminjate, ste vi. S tem, ko boste spreminjali sebe, svoja veden­ja, boste povzročili spremembo v sistemu, ki bo vplivala tudi na moža. Žal te spremembe niso premo sorazmerne, včasih jih je težko predvideti. Zahtevajo tudi svoj čas, da se pokažejo učinki. Vendar je to največ, kar lahko naredite. S pozitivnim zgledom boste dosegli več kot s prigovarjanjem, spraševanjem in prepričevanjem. Poleg tega je pomembno, da poskrbite za lastno stabilnost. Zdaj vas mož bolj kot kdaj prej potrebuje stabilno in močno. Prvi korak pomoči možu je, da poskrbite zase.

Če ste pomislili, da bi se začeli redno ukvarjati s kakšno kardio­vaskularno vadbo, ste na dobri poti. Raziskave kažejo, da redna kardiovaskularna vadba učinkovito blaži simptome depresivnosti, zmanjšuje tesnobo ter dviguje energetsko raven in voljo do življenja.

Imate ogromno potenciala, veliko kompetenc, ki so vam doslej omogočale, da ste uspešno premagovali življenjske izzive. Pot, ki sta jo s soprogom prehodila, je vajin veliki kapital. Vaša velika ljubezen in predanost možu je pomemben dejavnik. Poti namesto njega ne morete prehoditi, lahko pa ste mu v oporo – saj veste: amor magister optimus, ljubezen je najboljši učitelj. Pomagala vama bo tudi čez to preizkušnjo.