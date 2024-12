Na olimpu v kombinaciji desetih plesov

V nadaljevanju preberite:

Razkošne obleke, brezhibne pričeske, umetelno naličen obraz, elegantni gibi. Za vsem tem, kar gledalci občudujemo pri latinskoameriških in standardnih plesih, so ure in ure napornih treningov, ogromno talenta in predanosti. Vse to in še več je Maši Kastelic in Akimu Pekunovu prineslo rezultate, da sta lahko visoko dvignila pokal svetovnih prvakov v kombinaciji desetih latinskoameriških in standardnih plesov za leto 2024.

V veliki uspeh, ki sta ga dosegla po osmih letih skupnega dela, je vloženega ogromno truda na vseh področjih življenja. Od dolgih ur vadbe in tega, da je v preteklosti pogosto trpela Mašina šola, do Akimove selitve in drugega odrekanja. Priznava, da prvi meseci v Ljubljani zanj niso bili najlažji. Selitev je prinesla številne spremembe v njegovo življenje, marsikaj se mu je sprva zdelo čudno, moral je stopiti iz svoje cone udobja. »Ko si zadaš cilj, mu moraš iti samo naproti in nepotrebne reči kar same odpadejo. Že prvo leto sem se navadil, in če povem po pravici, se zdaj tukaj počutim bolj domače kot v Ukrajini.« Ob prihodu ni govoril niti angleško, kaj šele slovensko, a pravi, da se, če si ves čas v prostoru, kjer slišiš samo slovenski jezik, besede kar same nalagajo v možgane in se je lahko hitro začel sporazumevati.