Na vlak smo prišli tisti, ki smo hitro tekli in se močneje prerivali

V nadaljevanju preberite:

Od skrajnega vzhoda Slovenije do mesteca Záhony na madžarsko-ukrajinski meji je manj kot šeststo kilometrov. Približno toliko, kot jih poleti v eno smer opravijo Slovenci, ki dopustujejo na Pelješcu. Da vojna ne divja nekje daleč, temveč tako rekoč na slovenskem pragu, smo v preteklem tednu že ničkolikokrat poudarili, po drugi strani pa med Madžari, ki so spopadom še neprimerljivo bližje, ni zaznati pretiranega strahu. Zunaj begunskih zbirnih centrov življenje vsaj navzven poteka po ustaljenih tirnicah. A vojna niso le zvoki mitraljeza, fotografije ruševin in posnetki bombnih eksplozij. Vojna je stanje duha in v sebi jo nosijo tudi tisti, ki vanjo niso neposredno vpleteni.