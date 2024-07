Najboljše je največji sovražnik dobrega

V nadaljevanju preberite:

V začetku julija se je v Sloveniji mudil dolgoletni stanfordski profesor in pionir na področju robotike Bernard Roth (1933). Njegova knjiga Theoretical Kinematics velja za prelomno delo te veje znanosti. V novem tisočletju se veliko ukvarja z raziskovanjem kreativnosti, med drugim je ustanovitelj projekta d.school in avtor prodajne uspešnice The Achievement Habit, v kateri na podlagi bogatih izkušenj pripoveduje, kateri miselni vzorci najpogosteje stojijo na poti do uresničitve naših ciljev.

Roth je v Ljubljani obiskal mednarodno konferenco o robotski kinematiki, ki jo od leta 1988 organizira nekdanji direktor Inštituta Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič. Prav njuno dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje, ki se je začelo leta 1984, je glavni razlog, da je Roth kljub visoki starosti – zanimivo, rojen je istega leta kot slavni pisatelj z istim priimkom Philip Roth – znova obiskal Slovenijo.