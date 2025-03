Najpomembneje je ustvarjati spomine zase

Slovenska fotografinja Maruša Puhek je pred tednom dni postala skupna zmagovalka The World Nature Photography Awards, enega izmed vodilnih tekmovanj na področju naravoslovne fotografije. Nagrado ji je prinesla fotografija dvojice srn, ki tečeta skozi zasnežen vinograd v pomurski vasi Murščak.

Kje ste bili, ko ste izvedeli za zmago, in kako močno vas je ta novica presenetila? Menda ste najprej preverjali, ali ne gre za vsiljeno elektronsko pošto ...

Imela sem naporen dan v službi, saj smo sredi kampanje. Ko mi je končno uspelo pogledati na svoj zasebni telefon, me je pričakalo sporočilo z zadevo: WNPA Grand Prize Winner. Odprla sem ga in nekaj sekund strmela v e-mail, ki je trdil, da sem bila izbrana za World Nature Photographer of the Year. Najprej sploh nisem dojela, kaj gledam. Čisto sem pozabila, da sem se na ta natečaj prijavila, saj je prijava mogoča že leto prej. Pomislila sem, da to ne more biti res.

FOTO: Maruša Puhek

Vajena sem ignorirati e-sporočila o lažnih nagradah, poleg tega si nisem predstavljala, da bi katera izmed mojih fotografij lahko bila tako posebna. Kar nekaj časa sem strmela v njeno ime, Run, in poskušala ugotoviti, katera bi to sploh lahko bila. Potem sem otrpnila. V glavi so se mi začele povezovati informacije in čez nekaj trenutkov sem planila v jok. Še dolgo pa nisem mogla verjeti in se zavedati razsežnosti, ki jo je ta nagrada prinesla.