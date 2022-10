Največ mi pomeni, da lahko družini povrnem vse, kar je naredila zame

V nadaljevanju preberite:

Z goloma proti Norveški in Švedski ni zatresel zgolj skandinavskih mrež, ampak tudi dobršen del nogometnega sveta. Širnega sveta, v katerega je 19-let­ni Radečan Benjamin Šeško odrinil zelo mlad. Iz Salzburga se prihodnjo sezono seli v Leipzig, a nekoč si želi še dlje, še višje. Zaveda se pasti prezgodnje slave, pred tem, da bi zašel s prave poti, pa ga varuje misel na otroštvo, v katerem so starši marsikaj žrtvovali za njegov uspeh. Oče se je moral odločati med nakupom novih kopačk in plačevanjem položnic, z ženo pa sta sina spremljala na vse tekme in turnirje, nemalokrat praznih želodcev. A polna upanja.