Največja vrnitev v sodobni politični zgodovini

Za nikogar, ki so ga zanimale volitve v Združenih državah Amerike, zna brati raziskave javnega mnenja in pozna ameriški volilni sistem, izid v torek ni mogel biti veliko presenečenje. Je pa bilo presenečenje, kako gladko je republikanec Donald Trump premagal demokratko Kamalo Harris. Poleg tega so republikanci najbrž ohranili večino v spodnjem, predstavniškem domu zveznega parlamenta, kongresa, in osvojili večino v zgornjem domu, senatu. V prvem so imeli z 220 sedeži od 435 večino že do zdaj, kakšno bodo imeli po novem, še ni čisto jasno. V stočlanskem senatu bodo imeli namesto 49 po novem najmanj 52 glasov.

Kaj se je zgodilo?