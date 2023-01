Največji izziv je, da ves ta čas verjamem v zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija prav gotovo ni filmska velesila, vendar je letos verjetno bližje najprestižnejši filmski nagradi na svetu kot kadarkoli prej. Steakhouse režiserke Špele Čadež (let­nik 1977) je namreč v ožjem izboru 15 filmov, izmed katerih bodo v torek izbrali pet nominirancev, ki se bodo potegovali za oskarja v kategoriji kratkih animiranih filmov. Že nekaj let je Špela tudi ena od približno 6000 članic in članov Akademije za filmsko umetnost in znanost, bolj znane kot ameriška filmska akademija ali preprosto akademija (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), ki podel­juje prav te nagrade.