Naš mali, veliki, večni sovražnik

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je ogromna in bila bi še veliko večja, če ne bi njenega širjenja preprečila majcena ovira. Komar. Kitajci so na severu cesarstva stoletja gradili veliki zid, bolje povedano, trd­njavo, da bi z njo ustavili neželene vsiljivce, nomadske barbare in nevarne osvajalce.

Ko je imela močna vojska dinastije Ming (1368–1644), ene najslavnejših dinastij v dolgi kitajski zgodovini, v začetku 15. stoletja priložnost v celoti vzpostaviti oblast v severnem delu Vietnama, ga zasesti in iz njega (verjetno za vedno) narediti svojo pokrajino, so se v zgodovinsko zgodbo vmešale drobcene žuželke z velikansko sposobnostjo prenašanja bolezni, zaradi katerih so vojaki umirali veliko bolj množično kot od sovražnikovih puščic in mečev.