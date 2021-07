Nastop na olimpijskih igrah je podoben včlanitvi v politično stranko

V nadaljevanju preberite:

V vitrini ima komplet olimpijskih kolajn. Zlato iz Sydneyja, srebro iz Aten, bron iz Londona. Je trikratni svetovni prvak. Z Iztokom Čopom sta bila najuspešnejši tandem v zgodovini slovenskega športa. Njun dvojni dvojec je v obdobju 1999–2007 veljal za strah in trepet veslačev po svetu, po koncu športne kariere pa je življenjska pot Luko Špika popeljala v London, kjer 42-letni Blejec živi še danes.



S tekmovalnim športom nima veliko stika: kot osebni trener dela v fitnesu, »večino strank pa ne bi mogel označiti niti za rekreativce«. Z dekletom Hazel Gale, kognitivno hipnoterapevtko, živi v vzhodnem delu mesta. Kot vsi drugi se je tudi on med epidemijo dokopal do več spoznanj. V britanski prestolnici je ugotovil, da ni lahko biti več tednov zaprt v stanovanju brez balkona, v Sloveniji pa, da lahko kazen zaradi neuporabe zaščitne maske prejmeš tudi, če dosledno upoštevaš navodila organizatorja dogodka. Za intervju prek zooma sva se dogovorila ob deveti uri zjutraj po londonskem času. Ker je bila internetna povezava slaba in je zvok potoval zaspano počasi, sem ga najprej pobaral, ali ni morda precenil svojih vstajalskih sposobnosti.