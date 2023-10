Ne maram bahaških tipov, ampak žal sem se tudi sam obnašal neotesano

V nadaljevanju preberite:

Kako ločiti umetnika od umetnine? Kaj vprašati človeka, ki so ga letos obtožili spolnega napada in je dejanje tudi priznal? Kako ga ne zreducirati na pojem spolnega predatorja, hkrati pa ohraniti dostojanstvo do žrtve? Kako vseh spolnih zlorab in seksizmov ne metati v isti koš? Ta vprašanja rojijo po glavi novinarju, medtem ko se pripravlja na intervju z Rambom Amadeusom, enim najbolj pronicljivih glasbenikov na Balkanu, ki bo 5. oktobra nastopil v Kinu Šiška.