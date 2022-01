Ne razmišljam o ničemer. Samo letim. Ampak res letim

V nadaljevanju preberite:

Prek Karavank je pretihotapil več jadralnih zmajev, alpinistično opremo, računalnike, nekaj gospodinjskih aparatov in diaprojektorjev, televizor, hi-fi opremo in tudi kavo, ki jo je, kot piše v knjigi, potem z dobičkom prodal, da si je v tujini lahko kupil alpinistično in letalsko opremo.