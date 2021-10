Ne, to še zdaleč ne spominja na Megxit!

V nadaljevanju preberite:

Nekoč je živela zaljubljena princeska. Njen princ ni bil na belem konju, je pa imel konjski repek. In nikakor se ni hotel odreči svoji nameri, da se bo z njo poročil. Preden je v ponedeljek obiskal princeskine starše, da bi pred njimi potrdil ljubezen do njihove hčere, si je dal odstriči konjski repek. Da ga ne bi imeli za neprimernega moža cesarjeve nečakinje, ki od prihodnjega torka sploh ne bo več princesa. Zaljubljenca se bosta odselila v Ameriko, živela bosta od plač, ki jih bosta zaslužila tako, da bosta opravljala vsak svoje delo. Ali bosta srečno živela do konca dni? To je odvisno od vrste okoliščin, zaradi katerih so srečni ali nesrečni tudi vsi drugi zakonski pari na tem svetu.