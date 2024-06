Nekaj čarobnega se zgodi, ko sodelujejo v skupnosti

V članku preberite:

Ta teden se je v Veliki dvorani Centra Rog odprla pisana retrospektivna razstava skupine Oloop, katere rdeča nit je – nit. Oloop sestavljajo oblikovalke in umetnice Tjaša Bavcon, Jasmina Ferček in Katja Burger Kovič, pod tem imenom delujejo že okroglih dvajset let, njihovi projekti pa izobražujejo in hkrati povezujejo, odpirajo pomembna družbena vprašanja, včasih pa celo zdravijo.