Neuradna kraljica Otoka

Victoria Beckham je vedno v središču pozornosti, naj bo zaradi svojih modnih kolekcij in brezčasne elegance ali moža Davida Beckhama, ki je priljubljenost ohranil tudi po koncu nogometne kariere. Nekdanja članica skupine Spice Girls je energijo usmerila v svoj modni imperij, vzgojo štirih otrok in ne vedno srečen zakon z nogometnim zvezdnikom, s katerim znata svoj medijski kapital odlično tržiti. Ne le to, na Otoku t. i. power couple uživa skorajda kraljevski status.

Kdo je nekronana kraljica Združenega kraljestva, ki bo v četrtek dopolnila 51. let?