Nevarno nebo

V nadaljevanju preberite:

Politiki zaradi narave svojega dela, h kateri sodijo tudi številne poti v oddaljene kraje, pogosto uporabljajo različna zračna plovila, torej letala in helikopterje, zato so razmeroma pogosto žrtve nesreč v zraku. Zadnji med njimi je iranski predsednik Ebrahim Raisi, ki je veljal tudi za naslednika najmočnejšega človeka v islamski republiki ajatole Alija Hameneja.

Helikopterske nesreče so med vrhunskimi politiki sicer precej redke. V njih so do zdaj umrli bolivijski predsednik René Barrientos leta 1969, premier Madagaskarja Joël Rakotomalala leta 1976 in zaradi podtaknjene bombe na sedežu premier Libanona Rashid Karami leta 1987. Pogojno bi jim lahko prišteli še nekdanjega predsednika Čila, milijarderja Sebastiána Piñera, ki se je letos februarja ubil med poletom proti počitniški hiši s helikopterjem, ki ga je pilotiral sam. Ko je treščil v jezero, so trije sopotniki izplavali, Piñera pa je ostal ukleščen v kabini in se je utopil.

Državniki precej pogosteje umirajo v letalskih nesrečah. Med njimi sta bila tudi dva z območja nekdanje Jugoslavije.