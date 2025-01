Nogometno vstajenje po dolgem letu

V nadaljevanju preberite:

Če Avstrijec igra klubski nogomet za Real Madrid, je to podobno, kot če bi bil španski alpski smučar član avstrijske reprezentance v smuku. A David Alaba ni kakšen vesoljec, ki je po naključju padel na planet galaktikov, ampak izjemen igralec, njegovo bleščečo kariero pa je za dolgo prekinila poškodba. Njegov oče George je Nigerijec, princ starodavnega nigerijskega mesta Ogere, ki dela kot didžej in tudi raper, mati Gina pa je Filipinka, ki je prišla v Avstrijo delat kot medicinska sestra. Ima sestro Rose May, ki je glasbena producentka, družina pa je članica Cerkve adventistov sedmega dne. Se je pa David Alaba po 399 dneh okrevanja po hudi poškodbi zdaj vrnil na nogometna igrišča. Več preberite v članku.