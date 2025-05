Novo življenje v Novem Kotu

V nadaljevanju preberite:

Sita mestne obremenjenosti sta Ljubljančanka Eva Pavlič Seifert in Aljaž Celarc iz Stične pred šestimi leti odmaknjeno zaživela v Novem Kotu, vasici med kurjimi tacami Slovenije, če jo gledamo na zemljevidu. Živita samooskrbno, ustvarjalno križata vizualno umetnost in oživljanje osnov in znanja o lesu. Vsega, od popolne obnove hiše do velike delavnice in kmetovanja, sta se učila sproti, z zavestjo o lesu kot živem organizmu, podobnem človeku. Da o pogledu na jelene in košute med pitjem jutranje kavice in minus 20 stopinj aprila ne razpravljamo.