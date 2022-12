Od grdega račka do strelskega laboda

V nadaljevanju preberite:

Branilka naslova Francija in Argentina bosta v finalu 22. svetovnega prvenstva v nogometu odločili, kdo je v najpomembnejši postranski stvari na svetu najboljši oziroma najpomembnejši na zemeljski obli. Za Olivierja Girouda bo to labodji spev na mundialih, saj ima že 36 let, a na prvenstvu v Katarju je vstal iz pepela kot ptič feniks.