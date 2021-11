Od lomilca src do izjemnega igralca

Decembra 1997 – december je čas, ko je na sporedu največ filmov, od katerih studii največ pričakujejo – je v kina prišel film Titanik (Titanic). Bil je popoln zadetek v polno. Čeprav je stal 300 milijonov dolarjev, več kot 440 milijonov današnjih evrov, je zlahka povrnil vrtoglave stroške. Postal je do takrat najuspešnejši film vseh časov in prvi, ki je prebil magično mejo milijarde dolarjev prihodkov. Množice so drle v kina, mnogi so več dni zapored po več kot tri ure, kolikor traja, gledali, kako je leta 1912 na svoji krstni vožnji čez Atlantik potonila takrat največja potniška ladja. In vzdihovali ob nesrečni romanci mladih glavnih igralcev Leonarda DiCapria in Kate Winslet.